Погребняк — о Сёмине: оставить команду без тренера, создавшего её, могут только вредители

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского «Локомотива».

«Оставить команду без тренера, который сначала создал её, а потом и возродил, могут только вредители. Лично для меня «Локомотив» без Сёмина не представляет никакого интереса», — приводит слова Погребняка «Спорт-экспресс».

Сёмин покинут пост главного тренера «железнодорожников» 31 мая, с 1 июня команду возглавляет серб Марко Николич. Специалист тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.