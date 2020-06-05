Погребняк — о Сёмине: оставить команду без тренера, создавшего её, могут только вредители
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского «Локомотива».
«Оставить команду без тренера, который сначала создал её, а потом и возродил, могут только вредители. Лично для меня «Локомотив» без Сёмина не представляет никакого интереса», — приводит слова Погребняка «Спорт-экспресс».
Сёмин покинут пост главного тренера «железнодорожников» 31 мая, с 1 июня команду возглавляет серб Марко Николич. Специалист тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
- 5 июня 2020
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