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Дома футболистов «Бенфики» атаковали вандалы

Дома футболистов «Бенфики» атаковали вандалы
Футбол / Прочие турниры 0

Футболисты лиссабонской «Бенфики» попали в неприятную ситуацию два раза за один день.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Tribuna Expresso, через несколько часов после нападения на автобус произошла атака на дома нескольких игроков «орлов». Неизвестные написали на стенах зданий угрозы. Известно, что одним из футболистов, пострадавших от вандалов, стал полузащитник Пицци.

Напомним, после первого матча после длительной паузы, в котором «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой», автобус команды был закидан камнями, а двое футболистов поранились осколками разбитого стекла и были доставлены в больницу.

«Бенфика», набрав 60 очков в 25 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая «Порту» (60) по дополнительным показателям.

Появилось видео нападения на автобус с игроками «Бенфики»
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