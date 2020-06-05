Трансферное окно в России откроется 26 июля

Руководство Российской Премьер-Лиги по итогам общего собрания клубов определило даты летнего трансферного окна.

«Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы. Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.



Регламент будет опубликован после утверждения на исполкоме РФС. Кроме того, клубы были проинформированы о сроках летнего трансферного окна: оно откроется 26 июля и закроется 19 сентября», — сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что обсуждалось на прошедшем собрании Российской Премьер-Лиги.