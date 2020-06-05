Новиков: из-за паузы у «Динамо» возникли сложности, но мы с честью выходим из ситуации

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона РПЛ.
«В первый раз такая ситуация, что возник такой большой перерыв. Определённые сложности возникли, но мы с честью выходим из ситуации. Мы составили план, которого строго придерживаемся. Уверен, что к возобновлению сезона будем готовы на сто процентов.
Важный момент — чтобы игроки не получили травм. После такой длительной паузы неправильно приступать к интенсивной работе. Первые шесть дней у нас был «втягивающий этап», после этого начали чередовать одноразовые и двухразовые тренировки. Нагружаем ребят, подготовили их к нагрузкам. Надеюсь, удастся обойтись без мышечных травм. Глобальных повреждений, выбивающих на долгий срок, нет, чему мы очень рады.
Тот, кто умудрился в своих загородных домах делать беговую работу, подошли в более оптимальной форме. Те, кто сидел в каменных джунглях, такой возможности не имели, поэтому определённый дисбаланс есть. Но с каждым днём удаётся всё больше привести ребят к общему знаменателю. Ребята выглядят всё лучше и лучше физически, у нас ещё достаточно времени, чтобы их форма пришла в норму.
Чемпионат нужно закончить на хорошей ноте. Календарь очень тяжёлый, игры каждые три дня. Будем сначала рассчитывать на тех, кто уже готов, это могут быть любые игроки. Будем принимать решения здесь и сейчас», — сказал Новиков в интервью клубному YouTube-каналу.
- 5 июня 2020
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