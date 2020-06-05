Валерий Карпин: 10% зрителей — лучше, чем полный запрет. Хоть какой-то антураж

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о первых командных тренировках после перерыва. Специалист также прокомментировал решение о допуске на стадионы 10% зрителей.
«Всё прошло очень позитивно, хорошо. Понятно, что ребята соскучились по полю, по мячу, друг по другу. Тренировались маленькими группами, тренировка плюс-минус прошла в общей группе. Было небольшое разделение, потому что кто-то готов лучше, а кто-то хуже. Первые тренировки всегда проходят с радостью. Вот когда пойдут нагрузки повыше, будет тяжелее, и настроение будет не таким позитивным.
Сложности есть во всём. У всех впервые такая ситуация. Мы готовились, подошли к марту в хорошей форме, сыграли три игры — и сразу перерыв. Ещё с точки зрения психологии непонятно было, будем мы продолжать сезон или нет. Футболистам тяжело поддерживать себя в тонусе в домашних условиях.
Как организм отреагирует на эту паузу, особенно с теми нагрузками, которые будут в сезоне, не знает никто. Сыграть восемь матчей за месяц — к этому никто специально не готовился, времени не так много. Да, игроки пришли в нормальном состоянии с точки зрения тонуса и веса, но как будут реагировать связки и сухожилия — пока непонятно.
10% зрителей? Лучше, чем ничего, лучше, чем полный запрет. Всё-таки хоть какой-то антураж, подобие официальной игры будет присутствовать. Понятно, что и нам, и болельщикам хотелось бы всё прочувствовать в полном объёме, но надо пока принимаем всё как есть, ситуация неординарная», — сказал Карпин в интервью клубному YouTube-каналу.
- 5 июня 2020
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