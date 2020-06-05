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Брэдли: Трамп не может быть президентом США, если мы хотим изменить ситуацию в стране

Брэдли: Трамп не может быть президентом США, если мы хотим изменить ситуацию в стране
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник клуба MLS «Торонто» Майкл Брэдли, ранее выступавший за «Рому», жёстко отреагировал на события, происходящие в США. Брэдли подверг критике президента США Дональда Трампа.

«Наш президент — никто. У него нет стержня, нет лидерства. Нет лидерства у самого президента, сенаторов-республиканцев, которые молчат 3,5 года.

Мне грустно, но я злюсь. Я в ужасе от всего. Но полон решимости изменить это, что-то сделать. Трамп не может быть президентом, если мы хотим изменить ситуацию.

Надеюсь, что в ноябре, когда люди пойдут на выборы, они поймут, что от их выбора зависит наше будущее, демократия. Нам нужно больше людей», — цитирует Брэдли Goal.

В США в последние дни проходят масштабные акции протеста, перетекающие в беспорядки. Начало им положило случайное убийство афроамериканца при задержании полицейскими.

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