Бабаев рассказал, откуда появляются трансферные слухи о ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему появляются новости об интересе московского клуба к различным футболистам.

«Сейчас всё автоматизировано. Существует система, где клубы могут узнать информацию о футболистах – матчи, голы, срок контракта и так далее. К сожалению, как мы недавно узнали, с некоторых ресурсов осуществляется утечка данных, какой именно клуб просматривал информацию о том или ином игроке. Хотя это происходит всего лишь в рамках повседневной работы селекционного отдела.

Если селекционер просмотрел игровые показатели футболиста, это вовсе не означает, кто клуб им предметно интересуется, не так ли? Вот так и появляются «новости» об интересе нашего клуба к ряду игроков», — цитирует Бабаева Bobsoccer.