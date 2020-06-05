Бабаев рассказал, откуда появляются трансферные слухи о ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему появляются новости об интересе московского клуба к различным футболистам.
«Сейчас всё автоматизировано. Существует система, где клубы могут узнать информацию о футболистах – матчи, голы, срок контракта и так далее. К сожалению, как мы недавно узнали, с некоторых ресурсов осуществляется утечка данных, какой именно клуб просматривал информацию о том или ином игроке. Хотя это происходит всего лишь в рамках повседневной работы селекционного отдела.
Если селекционер просмотрел игровые показатели футболиста, это вовсе не означает, кто клуб им предметно интересуется, не так ли? Вот так и появляются «новости» об интересе нашего клуба к ряду игроков», — цитирует Бабаева Bobsoccer.
Бабаев: уход спонсоров коснулся ЦСКА, придётся затянуть поясок
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