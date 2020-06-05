Мартинес не исключил, что де Брёйне покинет «Сити», если клуб не допустят к еврокубкам

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о возможных планах полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне. Мартинес не исключил, что де Брёйне покинет «Манчестер Сити», если дисквалификация клуба в еврокубках не будет отменена. Ранее по решению УЕФА «Манчестер Сити» был отстранён от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Кевин — победитель. Он будет учитывать все факторы, принимая решения. Он учтёт, будет ли оставлена в силе дисквалификация, останутся ли в клубе тренер и члены его штаба, с которыми у него великолепные отношения.
Если дисквалификация останется в силе, это будет иметь большое значение. Он уже неоднократно показал, что получает удовольствие от игры в клубе, в котором можно побеждать», — цитирует Мартинеса beIN Sports.
- 5 июня 2020
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