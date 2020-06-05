Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мартинес не исключил, что де Брёйне покинет «Сити», если клуб не допустят к еврокубкам

Мартинес не исключил, что де Брёйне покинет «Сити», если клуб не допустят к еврокубкам
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о возможных планах полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне. Мартинес не исключил, что де Брёйне покинет «Манчестер Сити», если дисквалификация клуба в еврокубках не будет отменена. Ранее по решению УЕФА «Манчестер Сити» был отстранён от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Кевин — победитель. Он будет учитывать все факторы, принимая решения. Он учтёт, будет ли оставлена в силе дисквалификация, останутся ли в клубе тренер и члены его штаба, с которыми у него великолепные отношения.

Если дисквалификация останется в силе, это будет иметь большое значение. Он уже неоднократно показал, что получает удовольствие от игры в клубе, в котором можно побеждать», — цитирует Мартинеса beIN Sports.

Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» хавбека «Милана» Беннасера
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020