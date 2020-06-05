Агент: Бэйл отлично говорит на испанском. Так называемые эксперты выставляют себя идиотами

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, резко раскритиковал журналистов, которые пишут негативные статьи о валлийце, и опроверг слухи, согласно которым Бэйл плохо владеет испанским языком, что сказывается на его отношениях в «Реале».

«Они плохо делают домашнюю работу. Не все журналисты, но многие. Они не делают домашнюю работу правильно, не изучают информацию, просто копируют текст друг у друга. В большинстве случаев там одна чушь.

Так называемые эксперты приходят на ТВ и говорят: «Главная проблема Бэйла в том, что он не говорит по-испански. Это позор». Но эти люди никогда не общались с Гаретом, я не понимаю, откуда они берут информацию. Гарет Бэйл отлично говорит на испанском. А эти так называемые эксперты делают из самих себя идиотов», — цитирует Барнетта talkSPORT.