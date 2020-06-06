«РБ Лейпциг» — «Падерборн»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 6 июня, состоится очередной матч Бундеслиги. «РБ Лейпциг» будет принимать «Падерборн» в 30-м туре чемпионата Германии. Матч пройдёт в Лейпциге на стадионе «Рад Булл-Арена – Центральштадион». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«РБ Лейпциг», в 29 турах набрав 58 очков, занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Германии «Бавария» (67). «Падерборн» (19) замыкает турнирную таблицу. В первом круге «РБ Лейпциг» выиграл со счётом 3:2.

Чемпионат Германии, как практически и все мировые соревнования, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир был возобновлён первым среди ведущих европейских лиг.