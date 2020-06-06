Гиггз: трансферы Сульшера были удачными, он приглашает в клуб хороших людей

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о возобновлении чемпионата Англии. Гиггз выразил надежду, что с возвращением в строй Поля Погба «Манчестер Юнайтед» получит отличный дуэт в лице француза и Бруну Фернандеша.
«Невозможно ответить на вопрос об их взаимодействии до тех пор, пока они не начнут играть вместе. Но хорошие игроки должны уметь играть с партнёрами высокого уровня. Они оба обладают важными качествами. Главный вопрос — смогут ли они дополнить друг друга.
Трансферы Сульшера были удачными. Он приглашает не только хороших игроков, но и хороших людей. Приход Фернандеша сразу поднял всем боевой дух. Очевидно, что он здорово начал карьеру в Англии.
Бруну делает игроков, находящихся рядом с ним, лучше. Именно этого ждёшь от новичков. Он производит впечатление хорошего парня, который хочет играть за клуб», — цитирует Гиггза Sky Sports.
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