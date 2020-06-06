Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мельгарехо вернулся в Парагвай, футболист ищет новый клуб

Мельгарехо вернулся в Парагвай, футболист ищет новый клуб
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в Парагвай, сообщает Goal. Футболист ищет новую команду.

Мельгарехо ранее сообщил, что, с большой долей вероятности, летом покинет «Спартак». Информацию подтвердил и гендиректор москвичей Томас Цорн. Пока не известно, где он продолжит карьеру.

По данным источника, Мельгарехо прилетел в Парагвай гуманитарным рейсом. Теперь он вместе с семьёй должен уйти на 14-дневный карантин и сдать тест на коронавирус.

По словам отца футболиста, у Лоренсо есть предложения из клубов Европы, Мексики и США.

Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. За это время принял участие в 116 матчах и забил 17 мячей. В составе «Спартака» — чемпион и обладатель Суперкубка России.

Лоренсо Мельгарехо: я в России до 30 июня. Хочу остаться в Европе на год или два
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020