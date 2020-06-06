Мельгарехо вернулся в Парагвай, футболист ищет новый клуб

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в Парагвай, сообщает Goal. Футболист ищет новую команду.

Мельгарехо ранее сообщил, что, с большой долей вероятности, летом покинет «Спартак». Информацию подтвердил и гендиректор москвичей Томас Цорн. Пока не известно, где он продолжит карьеру.

По данным источника, Мельгарехо прилетел в Парагвай гуманитарным рейсом. Теперь он вместе с семьёй должен уйти на 14-дневный карантин и сдать тест на коронавирус.

По словам отца футболиста, у Лоренсо есть предложения из клубов Европы, Мексики и США.

Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. За это время принял участие в 116 матчах и забил 17 мячей. В составе «Спартака» — чемпион и обладатель Суперкубка России.