Мельгарехо вернулся в Парагвай, футболист ищет новый клуб
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в Парагвай, сообщает Goal. Футболист ищет новую команду.
Мельгарехо ранее сообщил, что, с большой долей вероятности, летом покинет «Спартак». Информацию подтвердил и гендиректор москвичей Томас Цорн. Пока не известно, где он продолжит карьеру.
По данным источника, Мельгарехо прилетел в Парагвай гуманитарным рейсом. Теперь он вместе с семьёй должен уйти на 14-дневный карантин и сдать тест на коронавирус.
По словам отца футболиста, у Лоренсо есть предложения из клубов Европы, Мексики и США.
Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. За это время принял участие в 116 матчах и забил 17 мячей. В составе «Спартака» — чемпион и обладатель Суперкубка России.
Лоренсо Мельгарехо: я в России до 30 июня. Хочу остаться в Европе на год или два
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