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Лоренсо Мельгарехо: я в России до 30 июня. Хочу остаться в Европе на год или два

Лоренсо Мельгарехо: я в России до 30 июня. Хочу остаться в Европе на год или два
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, чей контракт истекает этим летом, рассказал о планах на будущее.

«Я провёл в России семь лет и теперь хочу отправиться в другую лигу. Я здесь до 30 июня, и мой контракт всё ещё действует. Хочу остаться в Европе ещё на год или два», — приводит слова Мельгарехо Ajansspor.com.

Ранее Мельгарехо заявил, что, скорее всего, покинет стан красно-белых. Позднее высказывание прокомментировал его агент. По последней информации турецких СМИ, в услугах игрока заинтересован «Трабзонспор».

Лоренсо Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из краснодарской «Кубани». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 забитый мяч.

Полузащитник «Спартака» Мельгарехо может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»
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