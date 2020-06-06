Игроки «Краснодара» поучаствовали в акции в День русского языка и прочитали стихи Пушкина
Футболисты «Краснодара» отметили День русского языка и день рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
Игроки краснодарского клуба прочитали «Посвящение», открывающее поэму Пушкина «Руслан и Людмила». Стоит отметить, что в видео приняли участие не только российские футболисты «Краснодара», но и легионеры.
Видео можно посмотреть на странице «Краснодара» в «Твиттере».
«Краснодар», в 22 турах набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах. В настоящее время чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление сезона в Российской Премьер-Лиги запланировано на 19 июня.
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