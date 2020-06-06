Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гусев: Вагнер Лав — легенда ЦСКА, один из футболистов, который писал историю клуба

Гусев: Вагнер Лав — легенда ЦСКА, один из футболистов, который писал историю клуба
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал возможное возвращение в московский клуб бразильского форварда Вагнера Лава. Накануне появилась информация, согласно которой Вагнер Лав может вновь оказаться в ЦСКА. Форвард уже разорвал контракт с «Коринтиансом».

«Такой мастер, как Вагнер Лав, всегда пригодится клубу. Даже в 35 лет он принесёт много пользы ЦСКА. Молодёжи «армейцев» же Вагнер только поможет, игроки начнут с ним прогрессировать и расти. Вагнер Лав — легенда ЦСКА. Все громкие победы связаны с его именем. Он один из футболистов, кто писал историю клуба.

Думаю, Вагнер в таком же порядке, как и раньше. Многим легионерам чемпионата будет сложно встать с ним на один уровень. А если Вагнер Лав захочет завершить карьеру в ЦСКА, это будет вообще замечательно», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Вагнер Лав близок к возвращению в ЦСКА, окончательное решение за первыми лицами клуба
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020