Гусев: Вагнер Лав — легенда ЦСКА, один из футболистов, который писал историю клуба

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал возможное возвращение в московский клуб бразильского форварда Вагнера Лава. Накануне появилась информация, согласно которой Вагнер Лав может вновь оказаться в ЦСКА. Форвард уже разорвал контракт с «Коринтиансом».

«Такой мастер, как Вагнер Лав, всегда пригодится клубу. Даже в 35 лет он принесёт много пользы ЦСКА. Молодёжи «армейцев» же Вагнер только поможет, игроки начнут с ним прогрессировать и расти. Вагнер Лав — легенда ЦСКА. Все громкие победы связаны с его именем. Он один из футболистов, кто писал историю клуба.

Думаю, Вагнер в таком же порядке, как и раньше. Многим легионерам чемпионата будет сложно встать с ним на один уровень. А если Вагнер Лав захочет завершить карьеру в ЦСКА, это будет вообще замечательно», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.