Юрген Клопп: можем провести чемпионский парад в середине следующего сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в случае победы в АПЛ мерсисайдцы могут до следующего сезона подождать с празднованиями и проведением традиционного чемпионского парада.
«Фанаты «Ливерпуля» долго ждали чемпионства. Конечно, такое окончание чемпионата — не лучший вариант и окончание чемпионского сезона. Конечно, подобное празднование нельзя назвать идеальным, понимаю. Я тоже не хотел бы праздновать в одиночестве на стадионе, чтобы потом ехать домой и там пить пиво. Но главное, что титул будет у нас. Мы можем провести чемпионский парад в середине следующего сезона. Если кто-то подумает, что мы сумасшедшие, мне всё равно», — сказал Клопп SkySports.
Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, «Ливерпуль» в случае победы в АПЛ не сможет провести чемпионский парад.
- 6 июня 2020
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