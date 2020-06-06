Сульшер поддержал введение правила пяти замен в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поддержал решение ввести возможность использования до пяти замен в матчах АПЛ до конца сезона. По мнению Сульшера, нововведение поможет избежать травм.

«Надеюсь, что все наши травмированные будут готовы уже к первой игре. У нас был перерыв, поэтому я не думаю, что ребята, пропустившие длительный период, смогут играть весь матч. Но сейчас правила изменились, мы можем использовать пять замен, держать девять человек на скамейке запасных.

Думаю, это поможет, ведь футболистам будет непросто играть после такого перерыва. Могут быть травмы, проблемы с формой. Мы не можем заставить футболиста играть каждый матч по 90 минут», — цитирует Сульшера Independent.