Макеев: сначала с Эмери всё было нормально, а потом начались разброд и шатания

Защитник «Арарата» Евгений Макеев, выступавший за московский «Спартак», поделился воспоминаниями о совместной работе с испанским тренером Унаи Эмери. Макеев выступал за «Спартак», когда клуб возглавил Эмери.

«У Эмери были хорошие тренировки. Было видно, что тренер пришёл с другим подходом и менатлитетом. Ставка делалась на постоянный контроль мяча. Много внимание уделяли тому, чтобы начинать комбинации от вратаря, тренировали выход через пас.

Сначала с Эмери всё было нормально, а потом начались разброд и шатания. Не было дисциплины. Например, Макгиди не хотел подавать угловой, Унаи его заставлял по нескольку раз это делать. Эменике говорили вернуться к такой-то дате, а он отвечал, что не может. Считаю, ему нужно было кого-нибудь отстранить от тренировок, не хватило жёсткости. Команда его не сливала, просто было такое общее состояние», — сказал Макеев на YouTube-канале «У Кузьмича».