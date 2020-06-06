Макеев: все знаменитые концовки чемпионского сезона «Спартака» — следствие работы Карреры

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев, выступающий за «Арарат», поделился мнением о совместной работе с Массимо Каррерой. Под руководством итальянского специалиста «Спартак» стал чемпионом России.
«Массимо не сразу принял решение, что я ему не нужен. Прошёл месяц после моего восстановления, тренировался отдельно, восстанавливался. Чуть позже вернулся в основную группу, вышел на поле и снова почувствовал боль в колене. Удалось вернуться после повторной травмы и сначала всё было хорошо, всё нравилось. После зимы и трансферов уже стало понятно, что он на меня не рассчитывает.
Что конкретно изменилось с приходом Массимо? Мы стали больше работать на физику. У Карреры были очень тяжёлые недельные циклы на это. Всем стало легче играть из-за физических кондиций. Нам этого не хватало. Все знаменитые концовки того сезона — следствие именно этого», — сказал Макеев на YouTube-канале «У Кузьмича».
- 6 июня 2020
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