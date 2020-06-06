«Арсенал» разгромил «Чарльтон» со счётом 6:0, Нкетиа оформил хет-трик
Лондонский «Арсенал» на своём домашнем стадионе «Эмирейтс» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном». Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Встреча проходила без зрителей.
На счету 21-летнего нападающего «Арсенала» Эдварда Нкетиа хет-трик. По одному мячу забили Александер Лаказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг и Джо Уиллок.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии. Ожидается, что сезон в английской Премьер-лиге возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.
Лондонский «Арсенал» набрал 40 очков в 28 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Чарльтон» занимает 22-е место в таблице Чемпионшипа, набрав 39 очков в 37 встречах.
Появились фото гостевой формы «Арсенала» на сезон-2020/2021
- 6 июня 2020
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