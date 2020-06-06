Агент: дортмундская «Боруссия» предметно интересовалась Зинченко

Агент Олег Ерёмин заявил, что у полузащитника Александра Зинченко во время выступлений за «Уфу» были предложения не только от «Манчестер Сити», но и от других европейских и российских клубов.



«У «Уфы» были предложения по Зинченко не только от «Манчестер Сити», но и от других европейских клубов. Им предметно интересовались «Борнмут» и дортмундская «Боруссия». Были альтернативные варианты, которые с точки зрения экономики были более интересными, чем «Ман Сити». От «Зенита» и других российских клубов тоже были предложения, но по зарплате это было даже менее интересно, чем в «Сити».

Как вышло, что Алексей Миранчук не уезжает в Европу, а Зинченко после года в «Уфе» уехал в «Ман Сити»? Это «Уфа» так сработала. Если бы он оказался в любом другом российском клубе, он вряд ли бы уехал в Европу в ближайшее время, потому что клуб наверняка захотел бы продать его максимально дорого», — сказал Ерёмин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Ерёмин в интервью «Чемпионату» рассказывал, как он помогал организовать переход Зинченко из «Шахтёра» в «Уфу». Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы» за € 2 млн.