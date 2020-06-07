Александр Соболев: Россия — разная. Но примерно везде всё одинаково

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о родном городе Барнауле и о России.



«Барнаул — очень старый город, в нём мало высоких зданий. Красивый ли он? Если честно, мне больше нравится условный Томск. Если брать суммарно всю инфраструктуру, это два примерно одинаковых города, но Томск мне нравится немного больше.



Какая Россия? Одно слово есть — разная. Но примерно везде всё одинаково. Когда поживёшь какое-то время в одном городе, понимаешь, что и как», — сказал Соболев в ролике на канале «Один Дома» в YouTube.



Из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был в марте приостановлен. Возобновится чемпионат 19 июня. «Спартак», набрав в 22 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства и отстаёт от зоны еврокубков на 8 очков.

Соболев: из тех, с кем я играл, больше всех ест Джикия. Он барана может съесть