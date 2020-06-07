«Унион» — «Шальке»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 7 июня, состоится матч «Унион» – «Шальке-04». Встреча 30-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.



После 29 туров «Шальке», набрав 37 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Берлинский «Унион» (31) — на 14-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 30 матчах набравшая 70 очков.



Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020