Эррера: Кавани хочет играть в Испании

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера сообщил, что его партнёр по команде Эдинсон Кавани хочет продолжить карьеру в Испании.
«Знаю, что Кавани хочет играть в Испании — ему нравится эта страна и испанская лига. Очень много думал о его будущем, но с тех пор, как мы покинули Париж, у меня не было возможности поговорить с Эдинсоном. Не знаю его нынешнюю ситуацию», — приводит слова Эрреры Football Italia.
Ранее сообщалось, что в услугах Кавани заинтересованы миланский «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» и мадридский «Атлетико». По информации СМИ, итальянский клуб предложил уругвайцу контракт до 2023 года.
В сезоне-2019/2020 Кавани в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт Кавани с парижским клубом рассчитан до 2023 года.
- 7 июня 2020
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