«Интер» предложил Кавани контракт до 2023 года

Миланский «Интер» предложил нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани контракт до 2023 года, сообщает L’Équipe.



ПО информации источника, наставник итальянской команды Антонио Конте является большим поклонником игры уругвайца, чьё соглашение с парижанами истекает в следующем месяце.



Кавани пока не принял, но и не отверг предложение «Интера». Футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» и мадридский «Атлетико», переговоры с которым агент игрока уже вёл в январе.

Конте заинтересован и в услугах чилийского полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля и бельгийского полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса. Предполагается, что Кавани и Мертенс заменят Лаутаро Мартинеса и чилийца Алексиса Санчеса, выступающего за «Интер» на правах аренды.