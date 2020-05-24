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«Интер» предложил Кавани контракт до 2023 года

«Интер» предложил Кавани контракт до 2023 года
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» предложил нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани контракт до 2023 года, сообщает L’Équipe.

ПО информации источника, наставник итальянской команды Антонио Конте является большим поклонником игры уругвайца, чьё соглашение с парижанами истекает в следующем месяце.

Кавани пока не принял, но и не отверг предложение «Интера». Футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» и мадридский «Атлетико», переговоры с которым агент игрока уже вёл в январе.

Конте заинтересован и в услугах чилийского полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля и бельгийского полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса. Предполагается, что Кавани и Мертенс заменят Лаутаро Мартинеса и чилийца Алексиса Санчеса, выступающего за «Интер» на правах аренды.

Конте хочет, чтобы «Интер» подписал Видаля, Кавани и Мертенса
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