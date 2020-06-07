У Неймара украли удостоверение личности
У нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара украли бразильское удостоверение личности, сообщает UOL.
По информации источника, злоумышленник пытался использовать данные футболиста, чтобы получить государственную помощь для работников во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Сообщается, что в окружении Неймара не знали о произошедшем, пока с игроком не связались через прессу.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.
Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. В завершившемся сезоне Лиги 1 Неймар провёл 15 матчей, забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач.
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- 7 июня 2020
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