Эррера о возможном уходе Мбаппе и Неймара: «ПСЖ» не продаёт звёзд, он их покупает

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера прокомментировал слухи о возможном уходе нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.
«Это правда, что есть много новостей о Мбаппе и Неймаре в СМИ и в социальных сетях, но мы не сильно раскручиваем их. Нужно подумать о действительно ключевой вещи, и я говорил об этом с Килианом, «ПСЖ» — это не клуб, который продаёт своих звёзд, а наоборот, он их покупает. Клуб достаточно силён экономически, чтобы удержать их обоих», — приводит слова Эррера AS.
Ранее сообщалось, что интерес к Мбаппе проявляет «Реал», а Неймар может вернуться в «Барселону».
Эррера выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2019 год, а до этого играл за «Сарагосу» и «Атлетик» из Бильбао. В «ПСЖ» 30-летний испанский хавбек перебрался на правах свободного агента.
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