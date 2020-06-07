«Реал» включился в борьбу за хавбека «Милана» Беннасера
Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Footmercato.
По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». В контракте Беннасера прописана сумма отступных в размере € 50 млн. Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
В «Милан» Беннасер перешёл в августе 2019 года из «Эмполи». Тогда «россонери» заплатили за игрока € 16 млн. В нынешнем сезоне Беннасер провёл за «Милан» во всех турнирах 23 матча и сделал 1 результативную передачу.
«Милан» в турнирной таблице Серии А занимает 7-е место, набрав в 26 турах 36 очков. Чемпионат Италии возобновится 20 июня.
«Манчестер Юнайтед» может включиться в борьбу за полузащитника «Милана» Беннасера
- 7 июня 2020
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