«Реал» включился в борьбу за хавбека «Милана» Беннасера

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Footmercato.



По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». В контракте Беннасера прописана сумма отступных в размере € 50 млн. Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».



В «Милан» Беннасер перешёл в августе 2019 года из «Эмполи». Тогда «россонери» заплатили за игрока € 16 млн. В нынешнем сезоне Беннасер провёл за «Милан» во всех турнирах 23 матча и сделал 1 результативную передачу.



«Милан» в турнирной таблице Серии А занимает 7-е место, набрав в 26 турах 36 очков. Чемпионат Италии возобновится 20 июня.

«Манчестер Юнайтед» может включиться в борьбу за полузащитника «Милана» Беннасера