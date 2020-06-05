«Манчестер Юнайтед» может включиться в борьбу за полузащитника «Милана» Беннасера

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Исмаэлю Беннасеру, утверждает французское издание Actu Foot.

На 22-летнего игрока также претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Сити». По данным источника, в контракте футболиста прописаны отступные в размере € 50 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить сумму отступных. В свою очередь «ПСЖ» предлагает не более € 30 млн.

В «Милан» Беннасер перешёл в августе 2019 года из «Эмполи». Тогда «россонери» заплатили за игрока € 16 млн. В текущем сезоне Беннасер провёл за «Милан» во всех турнирах 23 матча и сделал 1 результативную передачу.

«Милан» в турнирной таблице Серии А занимает седьмое место, набрав в 26 турах 36 очков. Чемпионат Италии возобновится в июне.