«Манчестер Юнайтед» может включиться в борьбу за полузащитника «Милана» Беннасера
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Исмаэлю Беннасеру, утверждает французское издание Actu Foot.
На 22-летнего игрока также претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Сити». По данным источника, в контракте футболиста прописаны отступные в размере € 50 млн.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить сумму отступных. В свою очередь «ПСЖ» предлагает не более € 30 млн.
В «Милан» Беннасер перешёл в августе 2019 года из «Эмполи». Тогда «россонери» заплатили за игрока € 16 млн. В текущем сезоне Беннасер провёл за «Милан» во всех турнирах 23 матча и сделал 1 результативную передачу.
«Милан» в турнирной таблице Серии А занимает седьмое место, набрав в 26 турах 36 очков. Чемпионат Италии возобновится в июне.
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