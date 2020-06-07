Миралем Пьянич отказался переходить в «Челси». Он готов уйти только в «Барселону»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич готов перейти только в «Барселону», сообщает Tuttosport.

По данным источника, Пьянич отказал лондонскому «Челси» ради перехода в каталонский клуб. Ранее футболист ответил отказом на предложения «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что Пьянич дал согласие на переход в «Барселону» в летнее трансферное окно и даже согласовал условия контракта с сине-гранатовыми. По информации СМИ, наиболее вероятным форматом сделки на фоне кризиса из-за паузы является обмен.

Миралем Пьянич защищает цвета «Ювентуса» с 2016 года, а до этого выступал за «Рому», французские «Лион» и «Метц». В сборную Боснии и Герцеговины полузащитник вызывается с 2008 года.