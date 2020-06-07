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«Моя любимица». Виктор Гончаренко опубликовал фото дочки

«Моя любимица». Виктор Гончаренко опубликовал фото дочки
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию дочери.

«Моя любимица!» — подписал снимок Гончаренко.

Посмотреть фотографию можно на странице Виктора Гончаренко в «Инстаграме».

Дочка Гончаренко Кристина появилась на свет 23 мая прошлого года.

Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. ЦСКА, в 22 турах набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством коллектив завоевал Суперкубок России и дважды становился серебряным призёром чемпионата страны.

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