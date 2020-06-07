«Локомотив» — «Динамо»: составы команд на товарищеский матч

«Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы на товарищеский матч. Встреча пройдёт сегодня, 7 июня, в закрытом режиме в Черкизово. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Ал. Миранчук.



«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Шуньич, Соснин, Каборе, Школик, Рауш, Шиманьски, Панченко, Данилин.

В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта «Локомотив» проведёт на своём поле с «Оренбургом», «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Оба матча пройдут 21 июня.