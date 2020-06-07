«Счастлив вернуться на поле». Баринов опубликовал фото с матча с «Динамо»
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, сделанное на товарищеском матче с «Динамо» (1:1).
«Счастлив вернуться на поле! Продолжаем готовиться к чемпионату», — подписал футболист снимок.
Ранее Баринов прокомментировал получение положительного результата теста на коронавирус. Футболист отметил, что болезнь проходит бессимптомно.
Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил девять жёлтых карточек. Его контракт с «железнодорожниками» действует до лета 2023 года.
Дмитрий Баринов: когда узнал результат теста на коронавирус, сильно удивился
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