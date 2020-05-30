Дмитрий Баринов: когда узнал результат теста на коронавирус, сильно удивился

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал получение положительного результата теста на коронавирус.

«Проходил тест в полной уверенности, что здоров. Когда узнал результат, сильно удивился, ведь чувствовал себя отлично, не было никаких симптомов.

Расстроился. Чемпионат скоро начинается, а я не могу тренироваться, сижу на карантине. И так много пропустили… Но ничего. Надеюсь, скоро всё пройдёт и приступлю к занятиям с командой, буду полноценно готовиться к чемпионату", — приводит слова Баринова пресс-служба сборной России.

Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил девять жёлтых карточек. Контракт игрока с «железнодорожниками» действует до лета 2023 года.