Дмитрий Баринов: когда узнал результат теста на коронавирус, сильно удивился

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал получение положительного результата теста на коронавирус.
«Проходил тест в полной уверенности, что здоров. Когда узнал результат, сильно удивился, ведь чувствовал себя отлично, не было никаких симптомов.
Расстроился. Чемпионат скоро начинается, а я не могу тренироваться, сижу на карантине. И так много пропустили… Но ничего. Надеюсь, скоро всё пройдёт и приступлю к занятиям с командой, буду полноценно готовиться к чемпионату", — приводит слова Баринова пресс-служба сборной России.
Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил девять жёлтых карточек. Контракт игрока с «железнодорожниками» действует до лета 2023 года.
- 30 мая 2020
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