Дани Алвес сравнил «Барселону» с Мохаммедом Али в финале ЛЧ с «Ювентусом»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов 2015 года с туринским «Ювентусом» (3:1), сравнив игру каталонского клуба со стилем легендарного американского боксёра Мохаммеда Али.

«С того финала я помню почти всё, так как прошло не так много времени. Я помню, что это был особенный момент, но при этом очень тяжёлый. Люди думали, что мы не можем сделать ещё один требл, и поддерживали наших оппонентов, чтобы мы не сделали этого. Мы знали, что люди думали, что мы не сможем этого сделать. Когда ты готов к этому, вряд ли случится нечто плохое. Это и есть секрет «Барсы» в финалах – команда всегда готова.

Атмосфера была невероятной, поддержка тоже, мы были полностью сосредоточены. Это то, что мне больше всего нравится в «Барсе»: когда вы добираетесь до финала, вы знаете, что худшее позади, и пришло время наслаждаться им. Когда ты наслаждаешься, то перестаешь думать о шансах оппонента.

Нам противостоял физически сильный соперник. Мы знали, что для победы нам нужно контролировать мяч. Неважно, насколько сильны ваши оппоненты. Если они бегают за мячом, то они безусловно устают. Момент, когда их игроки выбегали на нас со своих позиций, – это возможность для нашей атаки. Мы были как Мохаммед Али: порхали как бабочки и жалили как пчелы. Думаю, что мы достойно сыграли в том финале. Игроки много праздновали, поскольку мы вновь сделали требл», — приводит слова Алвеса официальный сайт «Барселоны».

Напомним, Дани Алвес перешёл в «Барселону» летом 2008 года из «Севильи». Трансфер защитника обошёлся каталонцам в € 35,5 млн. Летом 2016 года бразилец в статусе свободного агента перешёл в «Ювентус». Всего в составе «Барселоны» бразилец сыграл 391 матч и забил 21 мяч. С командой он выиграл 24 трофея.