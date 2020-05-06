«Брат, которого мне дал футбол». Неймар поздравил Дани Алвеса с 37-летием

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар поздравил своего партнёра по сборной, защитника «Сан-Паулу» Дани Алвеса с днём рождения. Сегодня, 6 мая, экс-игроку «ПСЖ» исполняется 37 лет.



«Поздравляю, Дани! Господь благословит твою жизнь и сохранит тебя. Желаю тебе всех благ этого мира… Брат, которого мне дал футбол» — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме», опубликовав совместное фото с Алвесом.

«Люблю тебя, брат мой, очень скучаю», — ответил ему Алвес в комментариях.

Алвес выступал за «Севилью», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус». За сборную Бразилии защитник провёл 118 матчей, забил восемь голов.

Ранее Неймар поздравил с днём рождения бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма. 2 мая Бекхэму исполнилось 45 лет.