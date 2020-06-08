«Марсель» может приобрести у Ренна форварда Ньянга
«Марсель» ведёт переговоры с «Ренном» насчёт приобретения сенегальского нападающего М'Байе Ньянга и очень близок к завершению сделки, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как сообщает источник, «Марсель» готов предложить Ньянгу 5-летний контракт с ежегодной зарплатой в € 2,5 млн.
Карьера М’Байе началась в «Кане» в 2011 году. В 2012 году он перебрался в «Милан», откуда отправлялся в аренды в «Монпелье», «Дженоа», «Уотфорд» и «Торино». Через год «Торино» выкупил контракт игрока, а 31 августа 2018 года «Ренн» объявил о переходе 23-летнего форварда на правах годичной аренды с последующим правом выкупа. С 2017 года М’Байе Ньянг выступает в составе национальной сборной Сенегала.
Гол Ньянга принёс «Ренну» ничью в матче с «Бордо»
- 8 июня 2020
-
06:17
-
05:49
-
05:49
-
04:48
-
04:27
-
04:12
-
03:53
-
03:32
-
03:17
-
03:00
-
02:38
-
02:24
-
02:09
-
01:27
-
00:56
-
00:47
-
00:25
-
00:14
-
00:06
- 7 июня 2020
-
23:50
-
23:49
-
23:44
-
23:31
-
23:19
-
23:09
-
22:55
-
22:42
-
22:31
-
22:18
-
22:16
-
21:56
-
21:53
-
21:36
-
21:33
-
21:16
Партнерский контент