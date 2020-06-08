«Марсель» может приобрести у Ренна форварда Ньянга

«Марсель» ведёт переговоры с «Ренном» насчёт приобретения сенегальского нападающего М'Байе Ньянга и очень близок к завершению сделки, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».



Как сообщает источник, «Марсель» готов предложить Ньянгу 5-летний контракт с ежегодной зарплатой в € 2,5 млн.



Карьера М’Байе началась в «Кане» в 2011 году. В 2012 году он перебрался в «Милан», откуда отправлялся в аренды в «Монпелье», «Дженоа», «Уотфорд» и «Торино». Через год «Торино» выкупил контракт игрока, а 31 августа 2018 года «Ренн» объявил о переходе 23-летнего форварда на правах годичной аренды с последующим правом выкупа. С 2017 года М’Байе Ньянг выступает в составе национальной сборной Сенегала.

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