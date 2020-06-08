«Барселона» может приобрести Геррейру у дортмундской «Боруссии»
«Барселона» заинтересовалась полузащитником дортмундской «Боруссии» Рафаэлом Геррейру, сообщает A Bola.
По информации источника, если каталонцы решат включить в сделку по аргентинскому нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу своего форварда Хуниора Фирпо, то будут вынуждены искать и других игроков.
Возможным приобретением «Барселоны» станет левый латераль, на позицию которого сине-гранатовые и рассматривают Геррейру. Помимо него «Барселона» заинтересована в футболисте «ПСЖ» Хуане Бернате, Николасе Тальяфико из «Аякса», Первисе Эступиньяне из «Осасуны», а также выступающем на правах аренды в «Лейпциге» Анхелиньо.
В текущем сезоне Бундеслиги Геррейру провёл в составе дортмундской команды 25 матчей и забил 8 мячей.
Агент: дортмундская «Боруссия» предметно интересовалась Зинченко
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