«Барселона» может приобрести Геррейру у дортмундской «Боруссии»

«Барселона» заинтересовалась полузащитником дортмундской «Боруссии» Рафаэлом Геррейру, сообщает A Bola.



По информации источника, если каталонцы решат включить в сделку по аргентинскому нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу своего форварда Хуниора Фирпо, то будут вынуждены искать и других игроков.



Возможным приобретением «Барселоны» станет левый латераль, на позицию которого сине-гранатовые и рассматривают Геррейру. Помимо него «Барселона» заинтересована в футболисте «ПСЖ» Хуане Бернате, Николасе Тальяфико из «Аякса», Первисе Эступиньяне из «Осасуны», а также выступающем на правах аренды в «Лейпциге» Анхелиньо.

В текущем сезоне Бундеслиги Геррейру провёл в составе дортмундской команды 25 матчей и забил 8 мячей.