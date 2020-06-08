«Опять? Вы шутите?» Жена Погребняка пожаловалась на «Социальный мониторинг»

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» пожаловалась на приложение «Социальный мониторинг».
«Всем привет! Мой [кошмар] с «Социальным мониторингом» продолжается! Вчера меня выписали официально, сняли с учёта! А сегодня днём мне приходит сообщение: «Вам необходимо пройти идентификацию». Что? Опять? Вы шутите? Звоню в службу поддержки, объясняю, что меня официально выписали, сняли с учёта и т. д. Ответ: «Удалите приложение!» Я: «Мне же выпишут штрафы?» Поддержка: «Вы можете потом обжаловать».
Почему я должна что-то обжаловать? Доказывать свою невиновность? Ну это… товарищи. Кто сталкивался? Какие меры предпринимали?» — написала Мария.
22 мая было объявлено, что Погребняк заразился коронавирусом. Впоследствии инфекция была выявлена у всей семьи футболиста. У самого форварда развилась двусторонняя пневмония, но вскоре состояние Павла улучшилось.
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