Президент «Атлетико»: мы способны выиграть Лигу чемпионов в этом году
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо считает, что у его команды есть хорошие шансы завоевать титул Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020.
«Мы особенные. Мы способны выиграть Лигу чемпионов без зрителей на трибунах. Этот год может стать нашим.
В чемпионате Испании у нас сложная ситуация, но в Лиге чемпионов всё очень хорошо. Мы хотим попасть в финал, и от этого нас отделяет только несколько матчей.
Диего Симеоне спокоен и уверен в том, что делает. Он приведёт «Ателтико» в первую четвёрку Примеры», — приводит слова Сересо Goal со ссылкой на Movistar.
Напомним, «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в двух матчах «Ливерпуль» (1:0, 3:2 ДВ), который является действующим победителем турнира.
Коке: если Лигу чемпионов не возобновят, победителем надо признать «Атлетико»
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