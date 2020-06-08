Президент «Атлетико»: мы способны выиграть Лигу чемпионов в этом году

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо считает, что у его команды есть хорошие шансы завоевать титул Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020.

«Мы особенные. Мы способны выиграть Лигу чемпионов без зрителей на трибунах. Этот год может стать нашим.

В чемпионате Испании у нас сложная ситуация, но в Лиге чемпионов всё очень хорошо. Мы хотим попасть в финал, и от этого нас отделяет только несколько матчей.

Диего Симеоне спокоен и уверен в том, что делает. Он приведёт «Ателтико» в первую четвёрку Примеры», — приводит слова Сересо Goal со ссылкой на Movistar.

Напомним, «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в двух матчах «Ливерпуль» (1:0, 3:2 ДВ), который является действующим победителем турнира.