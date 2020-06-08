Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Альваро Мората может перейти в «Интер». Клуб уже вступил в переговоры с «Атлетико»

Альваро Мората может перейти в «Интер». Клуб уже вступил в переговоры с «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в Италию, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Интер», который рассматривает его в качестве замены для Лаутаро Мартинеса. Более того, «нерадзурри» уже вступили в переговоры с «матрасниками».

При этом формально Мората по-прежнему выступает за «Атлетико» на правах аренды. Летом мадридский клуб выкупит его у «Челси» за € 56 млн.

Ранее Альваро уже играл в Италии, защищая цвета «Ювентуса» в период с 2014 по 2016 год. Также форвард в ходе своей карьеры выступал за мадридский «Реал». В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах испанской Примеры, в которых отметился 8 голами и 1 результативной передачей.

Мората признался, что жалеет об игре за «Реал»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020