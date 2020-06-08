Альваро Мората может перейти в «Интер». Клуб уже вступил в переговоры с «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в Италию, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Интер», который рассматривает его в качестве замены для Лаутаро Мартинеса. Более того, «нерадзурри» уже вступили в переговоры с «матрасниками».
При этом формально Мората по-прежнему выступает за «Атлетико» на правах аренды. Летом мадридский клуб выкупит его у «Челси» за € 56 млн.
Ранее Альваро уже играл в Италии, защищая цвета «Ювентуса» в период с 2014 по 2016 год. Также форвард в ходе своей карьеры выступал за мадридский «Реал». В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах испанской Примеры, в которых отметился 8 голами и 1 результативной передачей.
- 8 июня 2020
-
12:28
-
12:27
-
12:17
-
12:03
-
11:54
-
11:33
-
11:30
-
11:16
-
11:08
-
10:34
-
10:02
-
09:58
-
09:53
-
09:31
-
09:30
-
08:39
-
08:30
-
07:25
-
06:51
-
06:17
-
05:49
-
05:49
-
04:48
-
04:27
-
04:12
-
03:53
-
03:32
-
03:17
-
03:00
-
02:38
-
02:24
-
02:09
-
01:27
-
00:56
-
00:47