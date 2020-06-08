Альваро Мората может перейти в «Интер». Клуб уже вступил в переговоры с «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в Италию, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.



По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Интер», который рассматривает его в качестве замены для Лаутаро Мартинеса. Более того, «нерадзурри» уже вступили в переговоры с «матрасниками».



При этом формально Мората по-прежнему выступает за «Атлетико» на правах аренды. Летом мадридский клуб выкупит его у «Челси» за € 56 млн.



Ранее Альваро уже играл в Италии, защищая цвета «Ювентуса» в период с 2014 по 2016 год. Также форвард в ходе своей карьеры выступал за мадридский «Реал». В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах испанской Примеры, в которых отметился 8 голами и 1 результативной передачей.

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