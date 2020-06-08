Мацей Рыбусь договорился о переходе в турецкий клуб

Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотив» Мацея Рыбуся, сообщил, что его подопечный перейдёт в один из турецких клубов на правах свободного агента.
«Никто из «Локомотива» не связывался ни со мной, ни с Мацеем по поводу продления контракта. Однако мы уже согласовали все условия с клубом из Стамбула и должны подписать предварительное соглашение с турецким клубом через 10 дней. Конечно, тогда Мацей должен будет сдать медицинские анализы, это задерживается из-за текущей ситуации с COVID-19», — приводит слова Пекарски Sport24.
Рыбусь перешёл в «Локомотив» летом 2017 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 1,75 млн. В нынешнем сезоне 30-летний поляк провёл 14 матчей в РПЛ и отдал три голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
- 8 июня 2020
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