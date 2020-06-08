Гол Жиркова вышел в 1/8 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках
«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В 10-й паре 1/16 финала встретились Юрий Жирков (ЦСКА) — гол в ворота «Гамбурга» в матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (6 декабря 2006 года) — и Артём Дзюба («Спартак») — гол в ворота «Порту» в матче Лиги Европы сезона-2010/2011 (14 апреля 2011 года).
В голосовании победил гол Юрия Жиркова, набравший 68% голосов. За гол Артёма Дзюбы проголосовали 32% читателей.
Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева и Сергея Игнашевича, Халка и Валерия Кечинова.
- 8 июня 2020
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