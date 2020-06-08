Воспитанник ЦСКА Константин Базелюк продлил контракт со «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Константином Базелюком.

Новое соглашение между футболистом и хабаровским клубом будет действовать до лета 2021 года.

27-летний Базелюк является воспитанником московского ЦСКА. По итогам 2013 года был признан лучшим молодым футболистом России (национальная премия «Первая пятёрка»). В СКА он перешёл в сентябре 2019 года из саранской «Мордовии» на правах свободного агента. В досрочно завершившемся сезоне Футбольной национальной лиги Базелюк принял участие в 22 матчах (13 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти), а также получил одну жёлтую карточку. «СКА-Хабаровск» финишировал на седьмом месте.