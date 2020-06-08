Кикнадзе: «Локомотив» и Хёведес расстались хорошими друзьями

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал уход из команды немецкого защитника Бенедикта Хёведеса.

«Бенедикт давно заявлял о своём желании быть ближе к семье. Первый разговор на эту тему состоялся ещё летом прошлого года. Бенедикт был всегда честен по отношению к клубу и болельщикам, он настоящий профессионал своего дела.



Мы рассматривали разные варианты и в итоге решили пойти игроку навстречу. Он многое дал нашим молодым ребятам, помог команде завоевать два титула и добиваться высоких результатов. Мы расстались с Беней хорошими друзьями, и я хочу пожелать ему дальнейших успехов и большого семейного счастья», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.

Хёведес защищал цвета московского «Локомотива» с 2018 года, а ранее выступал за туринский «Ювентус» и «Шальке-04», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне 32-летний немецкий защитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями отметиться не сумел.