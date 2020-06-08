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Александр Кокорин посетил музей спортивной славы Сочи и передал в коллекцию свою футболку

Александр Кокорин посетил музей спортивной славы Сочи и передал в коллекцию свою футболку
Футбол / РПЛ 0

Мэр Сочи Алексей Копайгородский и генеральный директор клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко вместе с нападающим Александром Кокориным приняли участие в чествовании 10-й годовщины музея спортивной славы города, сообщается на официальном сайте сочинского клуба. Для гостей провели экскурсию по территории музея с соблюдением правил социальной дистанции, принятых в Краснодарском крае.

На протяжении десяти лет музей знакомит посетителей со спортивными достижениями сочинцев, имена которых вошли в историю мирового спорта. Клуб «Сочи» пополнил футбольную коллекцию музея, передав мяч с автографами игроков, футболку Кокорина и фотографию команды.

Фото: Официальный сайт «Сочи»

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат России. Возобновление Российской Премьер-Лиги запланировано на 19 июня.

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