Александр Кокорин посетил музей спортивной славы Сочи и передал в коллекцию свою футболку

Мэр Сочи Алексей Копайгородский и генеральный директор клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко вместе с нападающим Александром Кокориным приняли участие в чествовании 10-й годовщины музея спортивной славы города, сообщается на официальном сайте сочинского клуба. Для гостей провели экскурсию по территории музея с соблюдением правил социальной дистанции, принятых в Краснодарском крае.



На протяжении десяти лет музей знакомит посетителей со спортивными достижениями сочинцев, имена которых вошли в историю мирового спорта. Клуб «Сочи» пополнил футбольную коллекцию музея, передав мяч с автографами игроков, футболку Кокорина и фотографию команды.

Фото: Официальный сайт «Сочи»

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат России. Возобновление Российской Премьер-Лиги запланировано на 19 июня.