Жена Жиркова показала, как Юрий сыграл в футбол со своими детьми

Инна Жиркова, жена полузащитника петербургского «Зенита» Юрия Жиркова, показала, как он сыграл в футбол со своими детьми.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Жирков перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс. В нынешнем сезоне 36-летний хавбек принял участие в 17 матчах российского национального чемпионата (11 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

«Зенит», в 22 турах набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведёт 20 июня на выезде с ЦСКА.