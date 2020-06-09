«Справедливость должна быть восстановлена». Н'Жье высказался о гибели Джорджа Флойда

Камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье поделился мнением о гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда.

«То, что произошло, очень грустно. Я понимаю, почему люди в Америке, да и в других странах, вышли на улицы. Справедливость должна быть восстановлена – мы не должны создавать друг другу проблем. Никто не хочет такой жизни.



Я сталкивался с расизмом однажды, когда играл в «Лионе», болельщики пели в мой адрес какие-то расистские песни. Но клуб тогда меня очень поддержал и вроде даже предпринял какие-то меры. Сейчас это уже в прошлом. Знаете, подобное может исправить только лучшее воспитание – в таком случае все те, кто сейчас позволяет себе проявлять расизм, будут вести себя иначе. Уверен, что никто не хочет быть расистом, но люди всё равно начинают так думать. Нужно начать просвещаться, воспитывать в себе другие вещи, и тогда мы сможем это искоренить.



Безусловно, #alllivesmatter (пер. с англ. «все жизни важны») – неважно, какого ты цвета – белый, чёрный, жёлтый или красный, все жизни важны. Но конкретно сейчас, в контексте произошедшего, нужно говорить про #blacklives (пер. с англ. «жизни темнокожих»), потому что был убит чёрный парень. И справедливость должна быть установлена», — сказал Н'Жье в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Полностью интервью с Н'Жье читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.