Пауло Дибала: было бы очень приятно играть за «Барселону»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что ему было бы очень приятно выступать за «Барселону».
«Правда в том, что «Барселона – большая команда мирового уровня, а с Месси она ещё более значима. Было бы очень приятно играть за «Барселону», но «Ювентус» также невероятный клуб, очень большой, с богатой историей, где в настоящее время есть великие игроки», — приводит слова Дибалы Goal со ссылкой на CNN.
Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Италии (17 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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