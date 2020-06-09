Пауло Дибала: было бы очень приятно играть за «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что ему было бы очень приятно выступать за «Барселону».

«Правда в том, что «Барселона – большая команда мирового уровня, а с Месси она ещё более значима. Было бы очень приятно играть за «Барселону», но «Ювентус» также невероятный клуб, очень большой, с богатой историей, где в настоящее время есть великие игроки», — приводит слова Дибалы Goal со ссылкой на CNN.

Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Италии (17 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.