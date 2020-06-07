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Пауло Дибала: я ещё не восстановился на 100% после перенесённого коронавируса

Пауло Дибала: я ещё не восстановился на 100% после перенесённого коронавируса
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как он чувствует себя после перенесённого коронавируса.

«У меня был коронавирус, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Я ещё не восстановился на сто процентов, но уже довольно хорош. Сейчас мы возвращаемся к тренировкам, сезон возобновляется, поэтому скоро мы сможем делать то, что любим больше всего", — приводит слова Дибалы Football Italia.

Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Италии (17 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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