Пауло Дибала: я ещё не восстановился на 100% после перенесённого коронавируса

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как он чувствует себя после перенесённого коронавируса.

«У меня был коронавирус, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Я ещё не восстановился на сто процентов, но уже довольно хорош. Сейчас мы возвращаемся к тренировкам, сезон возобновляется, поэтому скоро мы сможем делать то, что любим больше всего", — приводит слова Дибалы Football Italia.

Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Италии (17 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.